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Şanlıurfa'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 22:09 | Son Güncelleme

Suruç ve Bozova ilçelerinde, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Suruç ve Bozova ilçelerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Zanlıların "terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
gözaltı operasyon PKK

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