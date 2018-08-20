Şanlıurfa'da terör operasyonu

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Suruç ve Bozova ilçelerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Zanlıların "terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi.

