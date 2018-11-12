Şanlıurfa'da terör operasyonu

Şanlıurfa'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında kadınlarında bulunduğu 12 kişiden 6'sı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 2'si kadın 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezi ve bazı ilçelerde eş zamanlı düzenlediği operasyonda zanlılar gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

