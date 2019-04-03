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Şanlıurfa'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 13:45 | Son Güncelleme

Halfeti, Birecik ve Siverek ilçelerinde 30 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 30 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Halfeti, Birecik ve Siverek ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 30 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Şanlıurfa terör terör örgütü PKK/KCK

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