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Şanlıurfa'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 17:18 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Viranşehir ilçesinde, terör örgütü YPG/PKK'ya finansman sağladığı tespit edilen kişilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, çeşitli silahlara ait çok sayıda fişek, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve teröristlere ait 157 kıyafet ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 2'si adli kontrol şartıyla, diğerleri de işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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