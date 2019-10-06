Şanlıurfa'da terör operasyonu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK üyesi olduğu ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yaptığı iddiasıyla HDP Suruç Belediye Meclisi Üyesi A.Ö. ile partinin ilçe yönetiminde yer alan Ş.Y. hakkında gözaltı kararı verildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

