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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 13 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 12:04 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da terör örgütü PKK/YPG ile irtibatlı olduğu ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltınna alınan 38 kişiden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutukandı.

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 13 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da terör örgütü PKK/YPG ile irtibatlı olduğu ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltınna alınan 38 kişiden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutukandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilebilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Polis, soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/YPG ile irtibatlı ve iltisaklı olduklarına dair haklarında bilgiler bulunan ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 38 şüpheliyi yaptığı eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13’ü tutuklanırken, 25'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 13 tutuklamaŞanlıurfa'da terör operasyonu: 13 tutuklamaŞanlıurfa'da terör operasyonu: 13 tutuklamaŞanlıurfa'da terör operasyonu: 13 tutuklama

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