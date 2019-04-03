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Şanlıurfa’da terör operasyonu: 30 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 13:02 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Halfeti, Birecik ve Siverek ilçesinde terör örgütü PKK/PYD üyelerine ve örgüt lehine propaganda yaptıkları iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, Birecik ve Halfeti’de terör örgütü PKK/PYD üyeleri ve örgüt propagandası yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şanlıurfa’nın Halfeti, Birecik ve Siverek ilçesinde terör örgütü PKK/PYD üyelerine ve örgüt lehine propaganda yaptıkları iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, Birecik ve Halfeti’de terör örgütü PKK/PYD üyeleri ve örgüt propagandası yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Şafak operasyonları kapsamında Birecik ve Halfeti’de 22, Siverek’te de 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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