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Şanlıurfa’da terör operasyonu: 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 17:05 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da DEAŞ ve PKK/PYD terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terör ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından DEAŞ ve PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa’da DEAŞ ve PKK/PYD terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terör ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından DEAŞ ve PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Viranşehir, Ceylanpınar ve Suruç’ta düzenlenen operasyonlarda DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu örgüt mensubu ve PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün sosyal medyadan propagandasını yapan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlılar jandarma karakoluna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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