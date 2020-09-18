Şanlıurfa’da terör operasyonu: 5 gözaltı

Şanlıurfa’da DEAŞ ve PKK/PYD terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terör ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından DEAŞ ve PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Viranşehir, Ceylanpınar ve Suruç’ta düzenlenen operasyonlarda DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu örgüt mensubu ve PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün sosyal medyadan propagandasını yapan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılar jandarma karakoluna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

