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Şanlıurfa’da terör operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 12:13 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında polis ve jandarma ekipleri, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında polis ve jandarma ekipleri, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütüne üye oldukları ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen N.C., O.A., A.D., H.D., K.S. ve M.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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