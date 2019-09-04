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Şanlıurfa’da terör operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 17:30 | Son Güncelleme

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca Viranşehir ilçesinde 3 eve düzenlenen terör operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Viranşehir ilçesinde terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen 3 şahsın evine operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa’da terör operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca Viranşehir ilçesinde 3 eve düzenlenen terör operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Viranşehir ilçesinde terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen 3 şahsın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 62 adet tabanca fişeği, 60 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 32 adet 5,56 milimetre çapında fişek, 26 adet av tüfeği fişeği, 1 adet el dürbünü, 1 adet pala ve 4 adet YPG terör örgütünü simgeleyen bez parçası ile 157 adet terörist kıyafetine el konuldu. Operasyonda 5 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şüphelilerden 3’ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 2 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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