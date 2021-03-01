Şanlıurfa’da terör operasyonu: 8 gözaltı

Şanlıurfa’nın Suruç, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Suruç, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılar jandarma karakoluna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

