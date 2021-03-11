Şanlıurfa’da terör operasyonu: 8 gözaltı

Şanlıurfa’da sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen, aralarında HDP’li yöneticilerin de bulunduğu 8 şüpheli operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışma başlatıldı. Sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası ile Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli paylaşım yaptıkları tespit edilen aralarında Şanlıurfa Haliliye HDP ilçe eşbaşkanı Hatice Göktepe’nin de bulunduğu 8 şahıs şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın, dijital materyaller, bir adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 24 adet 7x65 mm çapında fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



