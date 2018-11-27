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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 17:11 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kuruluş yıl dönümü nedeniyle eylem arayışı içinde oldukları ve örgütün propagandasını yaptıkları belirlenen 26 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eylem arayışı içinde oldukları belirlenen ve sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptıkları tespit edilen kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 26 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
gözaltı operasyon PKK Terör örgütü

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