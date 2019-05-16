Şanlıurfa'da terör propagandasına 10 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla aralarında Suruç belediye meclis üyesi Abdurrezak K.'nın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için Suruç ve Viranşehir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Opersyonda Suruç'ta belediye meclis üyesi Abdurrezak K.'nın da aralarında olduğu 3, Viranşehir’de ise 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

