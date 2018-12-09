Şanlıurfa’da, terör propagandasına 10 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 10'u, tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK/YPG propagandası yaptığı saptanan kişilerin adreslerine polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Aralarında Suriyeli uyrukluların da bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontörlünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10’u; 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Halkı kin, düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçlarından tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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