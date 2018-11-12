HABER

Şanlıurfa'da, terör propagandasına 6 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 11:34 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, sosyal medya hesaplarından devlet büyüklerine hakaret edip, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı, tutuklandı.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, sosyal medya hesaplarından devlet büyüklerine hakaret edip, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı, tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen Cuma günü kentte, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapan ve devlet büyüklerine hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda; evlerinde arama yapılan 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

PARTNERÜnlü model kıyafeti yüzünden müzeye alınmadı!Ünlü model kıyafeti yüzünden müzeye alınmadı!
Baraj gölünden mezarlık fışkırdıBaraj gölünden mezarlık fışkırdı
Yakın tarihi yazan daktilolar bu müzedeYakın tarihi yazan daktilolar bu müzede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eğirdir Gölü için korkutan uyarı! 'Kritik seviyenin altında...'

Eğirdir Gölü için korkutan uyarı! 'Kritik seviyenin altında...'

'Pes' dedirten savunma! 'Öpüştük ama cinsel ilişkiye girmedik'

'Pes' dedirten savunma! 'Öpüştük ama cinsel ilişkiye girmedik'

Baraj gölünden mezarlık fışkırdı

Baraj gölünden mezarlık fışkırdı

'Zenginim' diye kandırdı! 8 yıl boyunca kabusu yaşattı

'Zenginim' diye kandırdı! 8 yıl boyunca kabusu yaşattı

The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması'nın birincisi belli oldu

The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması'nın birincisi belli oldu

Sultanhisar'da boğa güreşleri heyecanı

Sultanhisar'da boğa güreşleri heyecanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.