Şanlıurfa'da terör propagandasına gözaltı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.

Suruç Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

