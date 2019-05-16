Şanlıurfa'da terör propagandasına gözaltı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.
Suruç Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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