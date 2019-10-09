Şanlıurfa’da terör soruşturmasına 7 tutuklama, 5 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, tutuklandı. Suruç ilçesinde ise örgüt üyesi oldukları ve propagandasını yaptıkları suçlamasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Viranşehir ilçesinde 4 Ekim günü terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Suruç ilçesinde ise PKK/KCK üyesi oldukları ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yaptıkları iddiasıyla M.T., A.A., A.Y., M.G. ve V.A. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.
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