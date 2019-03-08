Şanlıurfa’da terör soruşturmasında 4 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret ve terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
İlçe Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında güvenlik güçleri, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaparak devlet büyüklerine hakaret ettikleri gerekçesiyle 9 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Deniz U., İbrahim Halil K., Şeyhmus E. ve Hışman C., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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