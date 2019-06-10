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Şanlıurfa'da TİGEM arazisinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 00:53 | Son Güncelleme

Yıldırım düşmesi sonucu iki farklı noktada başlayan yangın 2 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü

Şanlıurfa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangında tarım arazileri zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi konumundaki işletmenin Beyaz Kule ve Gümüşsu bölgelerinde buğday ekili alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Yangın, vatandaşların da destek verdiği yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucunda söndürüldü.

Yangında ne kadar arazinin zarar gördüğünün yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

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Ceylanpınar ekili arazi itfaiye Şanlıurfa TİGEM yangın yıldırım düşmesi

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