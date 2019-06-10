Şanlıurfa'da TİGEM arazisindeki yangın

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesinde dün meydana gelen yangın sonucu 3 bin 895 dekar buğday ekili alanın yandığı ve 1240 ton buğday kaybının olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TİGEM'e bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinin üç ayrı bölgesine yıldırım düşmesi sonucu dün 20.00 sularında başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa zamanda yayılan yangına işletme personelinin ve itfaiye araçlarının müdahale ettiği belirtildi.

Ayrıca Ceylanpınar ve Viranşehir belediyeleri ile AFAD ekiplerinin, Urfa, Mardin ve Diyarbakır orman teşkilatlarının arazöz ve Emniyet Müdürlüğünün TOMA araçlarının da müdahalede bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölge halkının da üstün çabaları sayesinde yangın 2 saat içerisinde kontrol altına alınarak, soğutma işlemleri gerçekleştirildi ve herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ekili alanlarda meydana gelen yangınların hasar tespit çalışmaları sonucunda yaklaşık 3 bin 895 dekar buğday ekili alanın yandığı ve 1240 ton mahsul buğday kaybının yaşandığı tespit edildi. Ayrıca sulama sistemlerinde kısmi hasarlar meydana geldiği belirlendi.

Sadece bölge için değil, ülkemiz için hayati öneme sahip Ceylanpınar Tarım İşletmesinden 2019 yılı için 180 bin tonluk üretim beklenmektedir."

