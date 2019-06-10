HABER

Şanlıurfa'da TİGEM arazisindeki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 19:33 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı: - "Ekili alanlarda meydana gelen yangınların hasar tespit çalışmaları sonucunda yaklaşık 3 bin 895 dekar buğday ekili alanın yandığı ve 1240 ton mahsul buğday kaybının yaşandığı tespit edildi. Ayrıca sulama sistemlerinde kısmi hasarlar meydana geldiği belirlendi"

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesinde dün meydana gelen yangın sonucu 3 bin 895 dekar buğday ekili alanın yandığı ve 1240 ton buğday kaybının olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TİGEM'e bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinin üç ayrı bölgesine yıldırım düşmesi sonucu dün 20.00 sularında başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa zamanda yayılan yangına işletme personelinin ve itfaiye araçlarının müdahale ettiği belirtildi.

Ayrıca Ceylanpınar ve Viranşehir belediyeleri ile AFAD ekiplerinin, Urfa, Mardin ve Diyarbakır orman teşkilatlarının arazöz ve Emniyet Müdürlüğünün TOMA araçlarının da müdahalede bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölge halkının da üstün çabaları sayesinde yangın 2 saat içerisinde kontrol altına alınarak, soğutma işlemleri gerçekleştirildi ve herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ekili alanlarda meydana gelen yangınların hasar tespit çalışmaları sonucunda yaklaşık 3 bin 895 dekar buğday ekili alanın yandığı ve 1240 ton mahsul buğday kaybının yaşandığı tespit edildi. Ayrıca sulama sistemlerinde kısmi hasarlar meydana geldiği belirlendi.

Sadece bölge için değil, ülkemiz için hayati öneme sahip Ceylanpınar Tarım İşletmesinden 2019 yılı için 180 bin tonluk üretim beklenmektedir."

Sahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulunduSahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulundu
Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı erken seçimleriKazakistan'daki cumhurbaşkanlığı erken seçimleri
Binali Yıldırım Çatalca'da esnaf ziyaretinde bulunduBinali Yıldırım Çatalca'da esnaf ziyaretinde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tarım ve Orman Bakanlığı yangın

En Çok Okunan Haberler

Kadın avukatın zor anları

Kadın avukatın zor anları

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Ölü sayısı yükseldi

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Ölü sayısı yükseldi

Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...

Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrılacak

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrılacak

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Suç duyurusunda bulunuldu

Bakanlık skandal sonrası harekete geçti!

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, Suriyelilerin plajlara girişi yasaklandı

Suriyelilere plaj yasağı!

'Çığlıklarımızı kimse duymadı, ölümü bekledik'! Anne ve kız korku dolu anları anlattı

'Çığlıklarımızı kimse duymadı, ölümü bekledik'! Anne ve kız korku dolu anları anlattı

Pençe Harekâtı ile ilgili son dakika açıklaması: Üç sığınak imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe Harekatı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Emre Belözoğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Emre Belözoğlu ile görüştü

Yeni askerlik sistemiyle ilgili son dakika gelişmesi

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.