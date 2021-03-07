Şanlıurfa’da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa’da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Organize Sanayi Bağlantı Yolu’nda meydana geldi. Ali Ç. yönetimindeki 35 NH 258 plakalı tır, İbrahim B. idaresindeki 27 BLD 38 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki yolcular Gülçin, Tuana, Tusem ve Osman Berkay B. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

