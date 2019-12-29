HABER
  4. Şanlıurfa’da tır markete daldı: 4 yaralı

Şanlıurfa’da tır markete daldı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 13:51 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kontrolden çıkan tır markete daldı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kontrolden çıkan tır markete daldı. Kazada markette bulunan 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir-Mardin karayolu Anıt (Kerme) kırsal mahallesinde meydana geldi. Mardin istikametine seyir eden Çetin T. yönetimimdeki 38 JK 095 plakalı tır, kontrolden çıkarak yol kenarındaki markete daldı. Kazada markette bulunan Süleyman D. (17), Yunus D. (11), İbrahim Halil D. (3) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tır vinç yardımıyla marketten çıkartılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

PARTNER Aleyna Tilki'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı
Antalya'da deniz suyu havadan sıcakAntalya'da deniz suyu havadan sıcak
(Özel) Bir çocuklarını o hastalıktan kaybettiler, ikinci çocukları da aynı hastalığa yakalandı(Özel) Bir çocuklarını o hastalıktan kaybettiler, ikinci çocukları da aynı hastalığa yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Bir ilçenin başına dert oldu

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Bir ilçenin başına dert oldu

81 ile genelge! On binlerce polise görev

81 ile genelge! On binlerce polise görev

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Kalın'dan Libya açıklaması: Toplanmamızın anlamı kalmayacak

Kalın'dan Libya açıklaması: Toplanmamızın anlamı kalmayacak

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kars'ta deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Kars'ta deprem!

Büyükçekmece Kaymakamlığı'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

İstanbul Valiliği açıkladı! İşte yılbaşında alınacak tedbirler

İstanbul Valiliği'nden yılbaşı açıklaması

Tavanı delip kuyumcudan 18 kilo altını çaldılar

'Pes' dedirten olay! 18 kilo altını bakın nasıl çaldılar

Gazeteci Murat İde'ye saldırıda yeni gelişme

Murat İde'ye saldırıda yeni gelişme

İzmir'de mezarlığa çirkin saldırı

Mezarlıkta şoke eden olay! Kamera inceleniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.