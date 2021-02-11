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Şanlıurfa’da tır şarampole devrildi, hayvanlar telef oldu

11.02.2021 10:06 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde inek taşıyan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı, 7 inek telef oldu.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde inek taşıyan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı, 7 inek telef oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 63 EU 778 plakalı inek taşıyan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı, 7 inek telef oldu. Yaralı sürücü ihbarla olay yerine giden sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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