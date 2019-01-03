Şanlıurfa'da TIR'a çarpan minibüs sürücüsü yaralandı

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, kontrolden çıkıp, TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü Ahmet Hoçin, yaralandı. Hoçin, sıkıştığı yerden itfaiye görevlilerince çıkarılıp, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kaza, öğle saatlerinde, Birecik- Şanlıurfa yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ahmet Hoçin yönetimindeki 32 HE 411 plakalı minibüs, iddiaya göre, kontrolden çıkıp, aynı yönde giden Mehmet Aldaş'ın kullandığı 31 RV 627 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Hoçin, hurdaya dönen minibüste sıkışarak, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin sıkıştığı yerden çıkardığı Hoçin, sağlık görevlilerince ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Ahmet Hoçin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI



