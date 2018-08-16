Şanlıurfa'da TIR'da 280 kilo esrar ele geçirildi

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da polis tarafından durdurularak aranan TIR'da 280 kilo esrar ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, dün gece Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunda oluşturulan kontrol noktasında sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan TIR'ı durdurarak aradı. Eğitimli köpek kullanılarak arama yapılan TIR'ın dorsesinde 280 kilo esrar bulundu. Esrara el koyan polis, sürücüyü gözaltına aldı.
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