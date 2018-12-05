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Şanlıurfa’da TIR’ın çarpıtığı genç öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 13:59 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarptığı Nurullah Başak (19), yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa’da TIR’ın çarpıtığı genç öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarptığı Nurullah Başak (19), yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Mardin karayolunun 8’inci kilometresinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Nurullah Başak’a çarptı. Kazada ağır yaralanan Başak, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Nurullah Başak, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Nurullah Başak’ın cesedi, otopsi için Adlı Tıp Kurumu morguna konuldu.
Polis, kaza sonrası kaçan TIR şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

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Şanlıurfa’da TIR’ın çarpıtığı genç öldü

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