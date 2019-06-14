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Şanlıurfa'da TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 13:34 | Son Güncelleme

Kadıkent Mahallesi'nde yaptırılacak 250 konut için düzenlenen kuraya 6 bin 128 kişi katıldı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Şanlıurfa'da inşa edilecek konutların hak sahipleri noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile emekli, dul ve yetimler için Kadıkent Mahallesi'nde yaptırılacak 175 adet 2+1 ile 75 adet 3+1 konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda kura töreni düzenlendi.

Kura çekimini bazı vatandaşlar yer bulamadığı için merdivenlerde oturarak, bazıları da ayakta takip etti. 6 bin 128 kişinin başvurduğu kura çekiminde ismi çıkan bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

TOKİ uzmanı Murat Sırt, yaptığı açıklamada, Kadıkent Mahallesi'ndeki 2. etap projeye yoğun başvuru olduğunu söyledi.

Kuranın noter huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirildiğini belirten Sırt, ismi çıkan hak sahiplerini tebrik ederek, hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Hak sahibi olarak belirlenen Filiz Sevilce de yıllardan beri TOKİ'ye başvuru yaptığını ifade ederek, "Allah herkesten razı olsun. Çoktan beri bekliyorduk. Kısmet bugüneymiş, çok mutlulu oldum. Artık ev sahibi olduk. Allah olmayanlara da versin." dedi.

Emine Kılıç da yaklaşık 10 yıldır beklediğini dile getirerek "Bir türlü ismim çıkmıyordu, son kez başvurada bulunmuştum. En sonunda ismim çıktı, çok mutluyum. Allah herkesten razı olsun." diye konuştu.

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