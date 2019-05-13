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Şanlıurfa'da tonlarca kaya yola düştü, heyelan anı cep telefonu kameralarına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 21:08 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde kış döneminde etkili olan yağış nedeniyle yumuşayan toprak kaydı.

Şanlıurfa'da tonlarca kaya yola düştü, heyelan anı cep telefonu kameralarına yansıdı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde kış döneminde etkili olan yağış nedeniyle yumuşayan toprak kaydı. Dev kaya parçalarının yola savrulduğu heyelanda vatandaşlar kaya parçaları altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise cep telefonları ile kaydedildi.
Olay, akşam saatlerinde Fırat Nehiri sahil yolundaki Kelaynak Üretim İstasyonu yakınlarında meydana geldi. İlçede etkili olan yağışlar nedeniyle yaklaşık 1 ay önce heyalan meydana gelen bölgede yine toprak kayması yaşandı. Büyük bir gürültü ile kayan toprak ve kaya parçaları çevreye savruldu. Bölgede parka gezmeye gelen vatandaş ise toprak ve kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kimsenin yaralanmadığını heyelanda 2 otomobilde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yola düşen kaya parçaları iş makineleri ile kaldırılma başlandı.
Heyelan anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa'da tonlarca kaya yola düştü, heyelan anı cep telefonu kameralarına yansıdıŞanlıurfa'da tonlarca kaya yola düştü, heyelan anı cep telefonu kameralarına yansıdıŞanlıurfa'da tonlarca kaya yola düştü, heyelan anı cep telefonu kameralarına yansıdıŞanlıurfa'da tonlarca kaya yola düştü, heyelan anı cep telefonu kameralarına yansıdı

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