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Şanlıurfa’da tonlarca pamuk alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 10:19 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde hasadı yeni yapılan tonlarca pamuk yanarak kül oldu.Edinilen bilgilere göre yangın, Suruç ilçesine bağlı kırsal Kubik Mahallesi’nde çıktı.

Şanlıurfa’da tonlarca pamuk alev alev yandı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde hasadı yeni yapılan tonlarca pamuk yanarak kül oldu.
Edinilen bilgilere göre yangın, Suruç ilçesine bağlı kırsal Kubik Mahallesi’nde çıktı. Hasadı yeni yapılan yaklaşık 8 ton pamuk, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Pamuk sahibi çiftçi Abdurrahman Ok, pamuk çuvalları arasından dumanların yükseldiğini fark ederek müdahalede bulundu. Çevredeki akrabalarıyla yangını söndürmeye çalışan çiftçi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında tonlarca pamuk küle döndü.
Çiftçi Abdurrahman Ok, pamuk tarlasını icara olarak tutuğunu ve 8 ton pamuğun yandığını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Şanlıurfa’da tonlarca pamuk alev alev yandı

Şanlıurfa’da tonlarca pamuk alev alev yandı

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