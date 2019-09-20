HABER

Şanlıurfa'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 22:22 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı

Şanlıurfa Valiliğince, kent genelinde açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşleri gibi etkinliklerin 15 gün yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin dışında planlanan tüm etkinliklerin bugünden geçerli olmak üzere 4 Ekim'e kadar 15 gün süresince yasaklandığı belirtildi.

Yasağın kent genelini kapsadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesine istinaden, yapılması muhtemel her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama, kuşlama ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinlikler 20 Eylül 2019 saat 00.00'dan 04 Ekim 2019 saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır."

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılarEsenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar
İsveç ve Norveç "Avrupa Müdahale İnisiyatifi"ne katıldıİsveç ve Norveç "Avrupa Müdahale İnisiyatifi"ne katıldı
Neslican Tay'dan acı haber!Neslican Tay'dan acı haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Açık hava toplantıları Şanlıurfa Valiliği toplantı yasağı yürüyüş yasağı

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

'Ben de izlerken küfür ediyorum...'

'Ben de izlerken küfür ediyorum...'

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Yargı paketinde önemli gelişme!

Yargı paketinde önemli gelişme!

'Hepsine bin basarım' dedi çıplak pozunu paylaştı

'Hepsine bin basarım' dedi çıplak pozunu paylaştı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama kararı verildi

Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama kararı verildi

Son dakika! Neslican Tay hayatını kaybetti

Neslican Tay'dan acı haber!

Adnan Oktar savunma yaparken çekilen fotoğrafa suç duyurusu

O fotoğrafa suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor

Minik Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir tutuklandı

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

İmamoğlu'ndan 'kimyasal yağış' iddialarına açıklama

İmamoğlu'ndan 'kimyasal yağış' iddialarına açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.