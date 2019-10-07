HABER

Şanlıurfa'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 16:52 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı

Şanlıurfa Valiliğince kent genelinde açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşleri gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilik internet sitesinden yapılan duyuruda, kentte valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin dışında planlanan tüm etkinliklerin 5-19 Ekim tarihleri arasında yasaklandığı belirtildi.

Yasağın kent genelini kapsadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden, yapılması muhtemel her türlü imza kampanyası, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama, trikleme ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinlikler diğer illerden katılımlarla birlikte 5 Ekim 2019 saat 00.01'den 19 Ekim saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır."

Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!
Palamut ve torik azlığı, lakerda fiyatlarını artırdıPalamut ve torik azlığı, lakerda fiyatlarını artırdı
Adlin, ilk maaşıyla öğrencileri sevindirdiAdlin, ilk maaşıyla öğrencileri sevindirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gösteri karar Valilik yasak yürüyüş

En Çok Okunan Haberler

Son hali olay oldu! 'Aleyna Tilki gibi...'

Son hali olay oldu! 'Aleyna Tilki gibi...'

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da evlere temizliğe gidiyor

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da evlere temizliğe gidiyor

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Emine Bulut davasında yeni gelişme!

Emine Bulut davasında yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Çeşme açıklarında göçmen botu battı!

Yer: Çeşme! Zamana karşı yarış

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Bakan Dönmez açıkladı: Yavuz, bugün ya da yarın ilk sondajına başlamış olacak

Bakan açıkladı: İlk sondaj bugün ya da yarın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.