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Şanlıurfa'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 30 gün yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 14:12 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 30 gün yasaklandı

ŞANILURFA (AA) - Şanlıurfa Valiliğince kent genelinde açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşleri gibi etkinliklerin 30 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilik internet sitesinden yapılan duyuruda, kentte valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin dışında planlanan tüm etkinliklerin 20 Ekim-18 Kasım arasında yasaklandığı belirtildi.

Yasağın kent genelini kapsadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel her türlü imza kampanyası, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinlikler diğer illerden katılımlarla birlikte, 20 Ekim-18 Kasım tarihleri arasında 30 gün süreyle, il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır."

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