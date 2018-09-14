Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 11 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da polisin 'torbacı' olarak adlandırılan sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.
2018-2019 eğitim- öğretim yılı dolayısıyla Narkotim Büro Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmasında bazı kişilerin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon yaparak 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evde yapılan aramada satışa hazır halde çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
FOTOĞRAFLI
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
Rusya'dan Türkiye'yi ilgilendiren 'İdlib' mesajı
Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması
7 ilde FETÖ operasyonu! Astsubaylara gözaltı
Anaokulunda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Miray toprağa verildi
Herkes onu konuşuyor! Polis kendine ceza kesti
Meral Akşener onayladı! İYİ Parti'de flaş karar
Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mart 2019 yerel seçimlerindeki adaylar için flaş açıklama
Apple'dan şok gece zammı! İşte yeni fiyatlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum