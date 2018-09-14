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Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 17:26 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da polisin 'torbacı' olarak adlandırılan sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 11 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da polisin 'torbacı' olarak adlandırılan sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.
2018-2019 eğitim- öğretim yılı dolayısıyla Narkotim Büro Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmasında bazı kişilerin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon yaparak 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evde yapılan aramada satışa hazır halde çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 11 gözaltı

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