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Şanlıurfa'da toz bulutu etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 19:10 | Son Güncelleme

Suriye sınırındaki Ceylanpınar ile Viranşehir ilçelerinde toz bulutu yaşamı olumsuz etkiliyor

Suriye'den gelen toz bulutu, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ile Viranşehir ilçelerinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Alınan bilgiye göre, Suriye üzerinden gelen toz bulutu güneyden esen rüzgarla özelikle sınırdaki Ceylanpınar ile Viranşehir ilçelerinde etkili oldu.

Birkaç gündür belirli zamanlarda etkisini arttıran toz bulutu bazı yerlerde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Uzmanlar, yaşlı, çocuk ve solunum sorunu olanların toz bulutunun olduğu saatlerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ceylanpınar Suriye sınırı Şanlıurfa toz bulutu

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