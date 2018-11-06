HABER

Şanlıurfa’da trafik cezalarına tepki gösteren esnaf yol kapattı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 11:18 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da, bir grup esnaf işyerlerinin önüne park ettikleri araçlarının trafik polislerince çekilerek ceza kesilmesini, yol kapatarak protesto etti.

Şanlıurfa’da trafik cezalarına tepki gösteren esnaf yol kapattı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, bir grup esnaf işyerlerinin önüne park ettikleri araçlarının trafik polislerince çekilerek ceza kesilmesini, yol kapatarak protesto etti.
Demokrasi Caddesi'nde 30 kadar esnaf, işyerlerine malzeme indirdikleri araçlarına sürekli ceza kesildiğini ileri sürüp bu durumu protesto etmek için toplandı. Kaldırım kenarlarına araçların park etmesini engellemek için konulan beton bariyerleri yolun ortasına çekerek ulaşımı engelleyen esnaflar, sürekli ceza yediklerini ve iş yapamaz hale geldiklerini ileri sürdü.Oluşan konvoyda uzun süre bekleyen sürücülerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri, görüştükleri esnaflara bu konuda yardımcı olunacağını söyledi. Bunun üzerine esnaflar ile polis, beton bariyerleri kaldırarak, yolu yeniden ulaşıma açtı.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa’da trafik cezalarına tepki gösteren esnaf yol kapattıŞanlıurfa’da trafik cezalarına tepki gösteren esnaf yol kapattıŞanlıurfa’da trafik cezalarına tepki gösteren esnaf yol kapattıŞanlıurfa’da trafik cezalarına tepki gösteren esnaf yol kapattı

Günler kaldı... İnternette yeni döneme hazır mısınız?Günler kaldı... İnternette yeni döneme hazır mısınız?
Uzungöl'de imar kirliliğine türkülü tepkiUzungöl'de imar kirliliğine türkülü tepki
14 yaşındaki Emine, 5'inci kattan ölüme atladı14 yaşındaki Emine, 5'inci kattan ölüme atladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Terörist Selim Demiroğlu’nun öldürüldüğünü duyunca: Hayatımızı çaldı belasını buldu

Terörist Selim Demiroğlu’nun öldürüldüğünü duyunca: Hayatımızı çaldı belasını buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Üsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı

Üsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı

Ali Koç, teknik direktör kararını verdi: Abdullah Avcı

Ali Koç, teknik direktör kararını verdi: Abdullah Avcı

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da halk otobüsü şoförü, 'Gazi kartı geçmez' diyerek otobüsten indirdi

Antalya'da halk otobüsü şoförü, 'Gazi kartı geçmez' diyerek otobüsten indirdi

Hanife cinayetinde kan donduran detaylar!

Hanife cinayetinde kan donduran detaylar!

Osmaniye'de ortaya çıktı! Yüzü insan gibi

Osmaniye'de ortaya çıktı! Yüzü insan gibi

İlişkiye zorlamıştı! Plazadaki dehşette şok ifade

İlişkiye zorlamıştı! Plazadaki dehşette şok ifade

40 yıllık gölet kurudu! 'Bir çare bulunsun'

40 yıllık gölet kurudu! 'Bir çare bulunsun'

Sonbaharda benzersiz güzellik! Doğaseverler buraya akın ediyor

Sonbaharda benzersiz güzellik! Doğaseverler buraya akın ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.