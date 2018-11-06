Şanlıurfa’da trafik cezalarına tepki gösteren esnaf yol kapattı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, bir grup esnaf işyerlerinin önüne park ettikleri araçlarının trafik polislerince çekilerek ceza kesilmesini, yol kapatarak protesto etti. Demokrasi Caddesi'nde 30 kadar esnaf, işyerlerine malzeme indirdikleri araçlarına sürekli ceza kesildiğini ileri sürüp bu durumu protesto etmek için toplandı. Kaldırım kenarlarına araçların park etmesini engellemek için konulan beton bariyerleri yolun ortasına çekerek ulaşımı engelleyen esnaflar, sürekli ceza yediklerini ve iş yapamaz hale geldiklerini ileri sürdü.Oluşan konvoyda uzun süre bekleyen sürücülerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri, görüştükleri esnaflara bu konuda yardımcı olunacağını söyledi. Bunun üzerine esnaflar ile polis, beton bariyerleri kaldırarak, yolu yeniden ulaşıma açtı.

