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Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 13:18 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da iş makinesine çarpan motosikletin sürücüsü öldü, oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suat Cirik (38) yönetimindeki 63 ZH 337 plakalı motosiklet, Viranşehir-Mardin karayolunun Dağyanı mevkisinde park halinde bulunan iş makinesine çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile oğlu İzzet Cirik (14), Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Suat Cirik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Suruçlu olan Cirik ailesinin mevsimlik işçi olarak Viranşehir'e çalışmaya gittikleri öğrenildi.

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Kaza ölü Şanlıurfa

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