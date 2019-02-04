Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Özcan Kılıç (25) idaresindeki 27 P 3121 plakalı kamyonet, Siverek - Adıyaman kara yolunun 30. kilometresinde Arif Taşlama'nın kullandığı 46 VB 221 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada araçta sıkışan sürücü Kılıç ile yanında bulunan Selim Bayram (35), çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan Selim Bayram, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bayram'ın cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
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