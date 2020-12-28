Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 46’ncı kilometresinde meydana geldi. İhsan A.’nın kullandığı 34 CLD 514 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan Fesih Demir (44) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ise yaralandı. Yaralı, olay yerine giden ambulansla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

