Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 tırın çarpıştığı kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçenin 11 Nisan Mahallesi yakınlarında Ahmet Karakaş yönetimindeki 13 AV 809 plakalı tır, karşı yönden gelen ve henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 KT 532 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada araçta sıkışan tır sürücüsü Karakaş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre aksadı.
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