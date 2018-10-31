Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Şanlıurfa-Mardin karayolunun 20. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Cebrail el-İbrahim'e (39) sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarptı.
Ağır yaralanan İbrahim, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İbrahim'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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