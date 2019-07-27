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Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 14:45 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi ile Suruç ilçesi arasında bulunan yolda meydana geldi.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi ile Suruç ilçesi arasında bulunan yolda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 PF 751 plakalı otomobil, Büyüknaneli Kırsal Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otomobilde bulunan Suriye uyruklu Yasir Ahmet (38) olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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