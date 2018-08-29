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Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 22:41 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Hüseyin Akbaş yönetimindeki 35 EHS 18 plakalı otomobil, Suruç-Akçakale karayolunun Ziyaret Mahallesi yakınlarında sürücüsü ve plakalısı henüz öğrenilemeyen traktörle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsünün yanı sıra araçtaki Sabri Akbaş, Mehmet Berat Akbaş, İslim Nur ve Hüseyin Akbaş yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sabri Akbaş müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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1 ölü 4 yaralı Suruç Şanlıurfa trafik kazası traktör

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