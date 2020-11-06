Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde minibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunda 36’ncı kilometresinde meydana geldi. Ali H.’nin kullandığı 33 MA 6247 plakalı Ford marka minibüs ile İbrahim A.’nın kullandığı 63 ES 012 plakalı tır çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 9 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa ve Akçakale’deki hastanelere kaldırılan yaralılardan 47 yaşındaki Muhammed El Muhamm, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

