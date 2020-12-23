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  4. Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 yaralı

Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 yaralı

23.12.2020 17:06 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan Asfalt Caddesi üzerine meydana geldi.

Şanlıurfa’da motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan Asfalt Caddesi üzerine meydana geldi. Ahmet T. yönetimindeki 63 DU 194 plakalı motosiklet, önüne bir aracın çıkmasıyla kontrolden çıkarak yere devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı olay yerinden yaptığı ilk yardım sonrası ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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