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Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralı

18.01.2021 22:54 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralı

Şanlıurfa’da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale karayolunda kırsal Şehit Nusret Bey Mahallesi yakınlarında yaşandı.

Şanlıurfa’da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale karayolunda kırsal Şehit Nusret Bey Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre Mehmet B.’nin kullandığı 63 TB 448 plakalı otomobil ile Hamit B.’nin kullandığı 01 BJN 34 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada Hamit B., Mahmut B. ve Fevzi B. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralı

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