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Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 15:06 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yaşar Zerey (45) idaresindeki 07 MVE 26 plakalı otomobil, Siverek-Kahta kara yolunun 15'inci kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Kazada sürücü ile Muhammed Maruf (8) ve Muhammed Said Zerey (12) ile Zeynep Öztürk (30) yaralandı.

Yaralılar olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayati tehlikeleri bulunan Zeynep Öztürk ile Muhammed Said Zerey, Şanlıurfa’ya sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
4 yaralı Kaza Siverek Şanlıurfa

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