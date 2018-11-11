Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yaşar Zerey (45) idaresindeki 07 MVE 26 plakalı otomobil, Siverek-Kahta kara yolunun 15'inci kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
Kazada sürücü ile Muhammed Maruf (8) ve Muhammed Said Zerey (12) ile Zeynep Öztürk (30) yaralandı.
Yaralılar olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayati tehlikeleri bulunan Zeynep Öztürk ile Muhammed Said Zerey, Şanlıurfa’ya sevk edildi.
Abdüllatif Şener'den İstanbul için adaylık açıklaması
Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili Beyaz Saray'dan açıklama
İlk kez ortaya çıktı... 225 er ve erbaşı böyle rehin almışlar!
Almanya'yı karıştıran suikast iddiası! Ordu içindeki bir grup...
Bu görüntü sosyal medyayı salladı: Beni alıp götürecek sandım
AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi
300 bin kişiye tahliye emri! Bilanço gittikçe artıyor
Tek kelimeyle vahşet! Polisler kimliğini zor tespit edebildi!
1500 TL altında olan en iyi telefonlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum