Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Ceylanpınar-Akçakale kara yolunun 50'inci kilometresindeki Büyükçaylı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, Suriyeli oldukları öğrenilen İbrahim (23) ve Mahmut Derviş (21) ile Jagar Şefkat (34) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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