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Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 23:02 | Son Güncelleme

Otomobille hafif ticari aracın çarpışması ve alev almaları güvenlik kamerasına yansıdı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, plakaları ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 8'inci kilometresinde çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan Mahsum Ekdemir, Mehmet Emin Açar, Kutbettin Bilen ve Ramazan Yayan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza anının görüntülerinde, çarpışmanın ardından araçların alev aldığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
kamera Kaza Siverek Şanlıurfa

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